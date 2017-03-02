Прокуратура обязала ГУФСИН устранить нарушения в камерах СИЗО Владивостока

Комментарии ОНК и ГУФСИН

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Прокуратура Приморского края внесла представление начальнику ГУФСИН региона Олегу Симченкову об устранении выявленных в СИЗО-1 Владивостока нарушений, сообщает корреспондент РИА VladNews. Данный документ был получен Общественной наблюдательной комиссией Приморья - в ответ на заявление от 18 января, о посещении следственного изолятора в тот же день:

Необходимо отметить, что проблема СИЗО-1 уже не впервые "всплыла" в отношениях ОНК и ГУФСИН Приморья. Так, этот вопрос активно обсуждался на первом в 2017 году заседании Общественного совета при ГУФСИН Приморского края, которое состоялось месяц назад. Тогда Олег Симченков рассказал, что незадолго до заседания выяснилось, что недооборудованы несколько десятков камер в СИЗО-1. Но деньги на это уже выделены, а соответствующее распоряжение подписано, заверил начальник приморского ГУФСИН собравшихся 2 февраля.

- ГУФСИН всегда оперативно реагирует на все предписания прокуратуры, - прокомментировали выдачу прокурорского предписания в уголовно-исполнительном ведомстве.

Вместе с тем, как отметили сотрудники ГУФСИН края, члены ОНК не оставляют именно рекомендаций, в нарушение закона.

- Да, рекомендации могут не оставлять недобросовестные члены ОНК, - отметил глава региональной Комиссии Владимир Найдин. - Такие люди бывают. Но те члены ОНК, которые честно относятся к своим обязанностям, всегда описывают отмеченные нарушения в специальных журналах. Возможно, мы не пишем именно слово "рекомендую" - но это все же рекомендации. И периодически мы напоминаем прокуратуре, что есть проблемы СИЗО, и их надо решать.

Владимир Найдин рассказал, какие именно нарушения были обнаружены при посещении СИЗО Владивостока 18 января 2017 года:

- Это грибок, сырость. Не во всех камерах на момент проверки было постельное белье. Не во всех камерах были совки и веники. Не во всех камерах были тазики для стирки вещей либо бачки для воды. Не во всех камерах были вешалки для одежды. Не во камерах были тревожные кнопки вызова дежурного. Не во камерах была обеспечена приватность (занавеси и ширмы для отхожих мест - РИА VladNews). Не во камерах была проведена принудительная вытяжная вентиляция. Не во камерах были радиоточки (они обязательны). Не во камерах было устроено ночное освещение. Не во камерах была исправна сантехника. В некоторых камерах были проблемы с электропроводкой, например - оголены провода, - перечислил глава краевого ОНК пункты поданного в прокуратуру заявления.