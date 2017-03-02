РПЦ признала часть вины за революцию 1917 года

Представитель Церкви предположил, что виновата многовековая бюрократизация православия

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

На Русской православной церкви лежит часть ответственности за трагические события революции 1917 года в России, полагает глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Об этом он заявил в программе "От первого лица" на телеканале ТРО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Как раз эти люди, которые потом и сыграли большую роль в событиях октября 1917 года и последующих - солдаты, матросы, - эта среда в особенности была расцерковлена", - сказал Легойда

"Конечно, это во многом вина и ответственность тех священников, которая тогда была. Это одна из причин, и причин очень серьезных, потому что церковь, конечно, не может быть успокоенной", - отметил Легойда.

По его словам, церковь, начиная с Петра I, "планомерно бюрократизировалась": патриаршество было упразднено, ввели должность обер-прокурора Святейшего Синода, происходил разрыв с традицией. В 1916 году в российской армии отменили обязательную исповедь, через год добровольно исповедовались менее 10% военнослужащих.