Прокуратура обязала ГУФСИН устранить нарушения в камерах СИЗО Владивостока 18:04, 02 марта Прокуратура обязала ГУФСИН устранить нарушения в камерах СИЗО Владивостока (Эксклюзив)
В выходные в Приморье похолодает 17:33, 02 марта В выходные в Приморье похолодает
Следователь СКР рассказал, как прошел мимо 14:50, 02 марта Следователь СКР рассказал, как прошел мимо "нападения" на журналиста во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 02 четверг
18:11
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
18:11
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
18:11
Приморец пытался спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке Фото и Видео
18:04
Прокуратура обязала ГУФСИН устранить нарушения в камерах СИЗО Владивостока Эксклюзив
18:02
Дмитрий Медеведев прокомментировал систему дальневосточных ТОР
17:46
РПЦ признала часть вины за революцию 1917 года
17:33
В выходные в Приморье похолодает
17:26
Приморцам стал доступен новый авиарейс - Владивосток-Комсомольск-на-Амуре
17:15
«Серьёзный разговор»: встреча поколений прошла во Владивостоке
17:04
Авиаперелеты для дальневосточников обещают сделать доступнее
16:59
Росстандарт: На 12% российских АЗС торгуют суррогатом бензина
16:51
На «Земле леопарда» в Приморье задержали вооруженных браконьеров Фото
16:40
Во Владивостоке открылась экспозиция «1917. Закат династии Романовых»
16:39
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
16:29
Хоккейный клуб "Адмирал" сравнял счет в серии плей-офф Видео
16:13
«Клуб выходного дня»: юные владивостокцы сделают подарки мамам и бабушкам к 8 Марта
16:02
Для переселенцев и получателей гектаров в ДФО действует 100 мер поддержки
15:51
Эсминец «Быстрый» воевал в одиночку
15:42
Какой сегодня праздник: 2 марта - Международный день спички
15:38
Завтра во Владивосток вернется тепло
15:25
Российско-японский диалог: специалисты обсудят наиболее актуальные вопросы развития Владивостока
15:14
Какие изменения коснулись владивостокцев 1 марта Видео
15:03
Для получателей «дальневосточных гектаров» на YouTube создан канал
14:50
Следователь СКР рассказал, как прошел мимо "нападения" на журналиста во Владивостоке Эксклюзив
14:42
В Приморье на пожаре спасли человека
14:31
Школьники Владивостока: чем занять себя вне учебы? Видео
14:15
Режимы Свободного порта Владивосток и ТОР удерживают людей в ДФО, - губернатор Хабаровского края
14:04
Житель Приморья жестоко избил своего отца, а после оставил его умирать
13:58
Женщина пойдет под суд за кражу в ювелирном магазине в Приморье
13:45
Приморцы посмеялись над питерскими рыбаками, которым пришлось плыть на льдине Видео
13:36
Приморскому «Лучу» направили первый транш на зарплату
13:31
Шоу «Ледниковый период» переносится на 18 марта 2017 года
13:25
Политолог: У Пушкарева, в отличии от Миклушевского, с совестью все обстоит куда лучше
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4091 (30) от 02 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Адмирал» идет в атаку
На 0,2 процента стало веселее?
Утки прилетели! Весна пришла...
Аграрии обсудят господдержку, а коммерсанты – внедрение онлайн-касс
Паводок покажет реальность докладов
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Россия

Росстандарт: На 12% российских АЗС торгуют суррогатом бензина

А вот общих нарушений на заправках было обнаружено мало
Фото: 365info.kz Фото: 365info.kz
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В Росстандарте прошло первое заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Согласно презентации ведомства, уровень нарушений на АЗС в 2016 году оказался самым низким за последние пять лет - 18% (проверено было 1,5 тысяч заправок). В 2015 году этот показатель, напротив, был рекордно высоким - 42,5%. При этом топливо с нарушениями физико-химических свойств (суррогат) было найдено на 12% заправок. 

По данным источников газеты, улучшению ситуации могла способствовать активизация борьбы с контрафактом. В октябре 2015 года Владимир Путин на заседании президентской комиссии по ТЭК поручил создать единые требования к производителям в рамках борьбы с фальсификацией топлива. По разным оценкам, годовой оборот контрафактного топлива может достигать в России 10 млн тонн (прогнозы выпуска на 2017 год - 39,8 млн тонн бензина и более 70 млн тонн дизтоплива).

В феврале проблему суррогата отмечало и агентство "Аналитика товарных рынков", напоминает издание. Его генеральный директор Михаил Турукалов пояснил "Коммерсанту", что на фоне низкой маржи реализации бензина в рознице некоторые продавцы ищут способ ее повысить, что и влечет рост объемов некачественного топлива на рынке.

comments powered by Disqus
Похожие новости
С 2017 года начнется запуск российского коллайдера NICA
17:09, 28 февраля 2017 С 2017 года начнется запуск российского коллайдера NICA

Объект строится в Московской области

Закон о гуманном отношении к животным будет рассмотрен Госдумой в мае
11:11, 28 февраля 2017 Закон о гуманном отношении к животным будет рассмотрен Госдумой в мае

Сейчас принимаются поправки от регионов

«Налог на тунеядство»: последние новости
09:48, 28 февраля 2017 «Налог на тунеядство»: последние новости

Идея встретила положительный отклик в правительственных кругах

Опрос: Полностью соблюдать Великий пост в 2017 году будут только 2% россиян
18:14, 27 февраля 2017 Опрос: Полностью соблюдать Великий пост в 2017 году будут только 2% россиян

Данные "Левада-Центра"

Администрация президента РФ оценит настроения в стране через экономику
16:36, 27 февраля 2017 Администрация президента РФ оценит настроения в стране через экономику

Особенно тщательный мониторинг планируется на 2018 год

Большинство россиян, как оказалось, не верят в эффективность митингов
11:43, 22 февраля 2017 Большинство россиян, как оказалось, не верят в эффективность митингов

За год число неверящих в действие акций протеста на власти увеличилось на 7%

Минтруда предлагает сделать МРОТ разным для регионов
09:18, 22 февраля 2017 Минтруда предлагает сделать МРОТ разным для регионов

Комментарий Максима Топилина