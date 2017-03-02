Росстандарт: На 12% российских АЗС торгуют суррогатом бензина

А вот общих нарушений на заправках было обнаружено мало

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В Росстандарте прошло первое заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Согласно презентации ведомства, уровень нарушений на АЗС в 2016 году оказался самым низким за последние пять лет - 18% (проверено было 1,5 тысяч заправок). В 2015 году этот показатель, напротив, был рекордно высоким - 42,5%. При этом топливо с нарушениями физико-химических свойств (суррогат) было найдено на 12% заправок.

По данным источников газеты, улучшению ситуации могла способствовать активизация борьбы с контрафактом. В октябре 2015 года Владимир Путин на заседании президентской комиссии по ТЭК поручил создать единые требования к производителям в рамках борьбы с фальсификацией топлива. По разным оценкам, годовой оборот контрафактного топлива может достигать в России 10 млн тонн (прогнозы выпуска на 2017 год - 39,8 млн тонн бензина и более 70 млн тонн дизтоплива).

В феврале проблему суррогата отмечало и агентство "Аналитика товарных рынков", напоминает издание. Его генеральный директор Михаил Турукалов пояснил "Коммерсанту", что на фоне низкой маржи реализации бензина в рознице некоторые продавцы ищут способ ее повысить, что и влечет рост объемов некачественного топлива на рынке.