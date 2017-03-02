Приморцам стал доступен новый авиарейс - Владивосток-Комсомольск-на-Амуре

Стоимость билета в одну сторону - 2 900 рублей

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Авиакомпания «Аврора» с 3 марта 2017 года приступает к выполнению регулярных полётов по маршруту Владивосток-Комсомольск-на-Амуре-Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Минимальный тариф в одну сторону с учётом сборов авиакомпании составит от 2 900 рублей.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, новый рейс из Владивостока будет осуществляться авиакомпанией «Аврора» дважды в неделю. C 3 по 24 марта по понедельникам и пятницам: вылет из Владивостока – 10:10, прибытие в Комсомольск-на-Амуре – 12:20, вылет обратного рейса из Комсомольска-на-Амуре – 13:25, прибытие в Приморье – 15:35. Первый рейс будет выполнен по графику: вылет из Владивостока в 08:30, прибытие в Комсомольск-на-Амуре в 10:40.

С 26 марта частота полётов «Авроры» в Комсомольск-на-Амуре сохранится, дни недели и время выполнения рейсов необходимо уточнять на сайте компании.

Для комфорта пассажиров предусмотрены удобные стыковки рейсов в/из Комсомольска-на-Амуре с рейсами из/в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Пекин и Сеул.

Обслуживать новую линию будут современные воздушные суда DHC 8-400, рассчитанные на 70 пассажиров. Время в пути составит 2 часа 10 минут.

Напомним, сегодня компания «Аврора» на самолетах DHC-6 выполняет также девять регулярных рейсов по Приморскому краю – из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку.