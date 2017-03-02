В выходные в Приморье похолодает

Существенных осадков не ожидается

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В выходные дни погода вновь ухудшится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Местами в Приморье пройдет небольшой снег, температура воздуха существенно не изменится.

В начале предстоящей недели погодные условия в Приморье будет формировать холодный тропосферный вихрь. Временами в северной половине края будет сыпать небольшой снежок. Фон ночной температуры воздуха сохранится пониженным, −9…−17 °C, в горных районах до −26 °C. Днем от +2 °C на юге, и до −7 °C на севере.

Во Владивостоке в выходные дни существенных осадков не ожидается. Свежий северный ветер. Температура воздуха ночью −6…−8 °C, днем −1…−3 °C.