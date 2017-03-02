Специалисты МРЦ проводят в школах Владивостока уроки патриотизма

Состоялся урок «Дети – герои войны»

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» Владивостока ведут планомерную патриотическую работу с подростками города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сегодня, 2 марта, для семиклассников школы № 75 состоялся урок «Дети – герои войны».

Опираясь на исторические факты, сотрудник МРЦ Павел Докучаев рассказал семиклассникам о таких героях Великой Отечественной войны, как Зина Портнова, Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Володя Казначеев.

«Сотни тысяч мальчишек и девчонок воевали наравне со взрослыми и в действующей армии, и в партизанских отрядах, – обратился к ученикам Павел Докучаев. – Во время войны детям вашего возраста приходилось и стоять у станков на заводах, и работать на стройках. Они рано взрослели, заменяя погибших родителей своим братьям и сестрам».

По словам организаторов, уроки патриотизма воспитывают у школьников чувство уважения к прошлому и настоящему своей страны.

«Надеюсь, эти истории о детях войны станут для подрастающего поколения настоящим примером мужества и отваги, – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Уроки «Дети – герои Великой Отечественной войны» специалисты нашего центра проводят по заявкам от учебных заведений Владивостока. С этой целью можно звонить по телефону 222-22-94».

Военно-патриотические занятия Молодежного ресурсного центра проходят на бесплатной основе.

Для справки:

В 2016 году специалисты Молодежного ресурсного центра провели во Владивостоке 83 занятия, участниками которых стали около 2 500 школьников. С начала 2017 года проведено 19 таких встреч, в них приняли участие более 750 подростков.