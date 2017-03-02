«Серьёзный разговор»: встреча поколений прошла во Владивостоке

. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и школьники

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Встреча поколений «Серьёзный разговор» состоялась в центре развития творчества детей и юношества Владивостока (ул. Черемуховая, 20), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и школьники.

На встречу поколений пришли более 60 старшеклассников из школ Первомайского района. Воспоминаниями о событиях 70-летней давности с ребятами поделился участник Великой Отечественной войны Владислав Стешков. Преподаватели 907-го объединенного учебного центра ВМФ Тарас Москаленко и Борис Романенко рассказали о подготовке специалистов для флота, а представители военного комиссариата Приморского края Татьяна Дадашова и Геннадий Гасанов – о военных вузах и условиях службы в современной армии.

Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, встречи поколений уже стали традиционными. Как правило, они проходят в феврале, мае и сентябре.