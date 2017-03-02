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На «Земле леопарда» в Приморье задержали вооруженных браконьеров

Возбуждено уголовное дело
Фото: Фото: "Земля леопарда"
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Государственные инспекторы задержали на «Земле леопарда» двух вооруженных браконьеров. Злоумышленники будут привлечены к уголовной ответственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. 

В ходе патрулирования территории национального парка неподалеку от села Филипповка были обнаружены ведущие в лес человеческие следы. Государственные инспекторы вовремя задержали двух вооруженных браконьеров – погубить зверя они не успели.

«При себе у нарушителей был стандартный браконьерский набор: незарегистрированное гладкоствольное ружье, патроны, охотничий нож для разделки туши животного. Браконьеры – главные враги дальневосточного леопарда, и гибель даже одной косули или оленя от их пули – большая потеря для экосистемы», – отметили сотрудники нацпарка.

В полиции злоумышленники признались, что пришли поохотиться на копытных животных.

«На них будет возбуждено уголовное дело, ведь даже простое пребывание на особо охраняемой природной территории с оружием по закону приравнивается к незаконной охоте», – подчеркнули они.

Теперь браконьерам грозят исправительные работы на срок до двух лет либо штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Напомним, в 2016 году антибраконьерскими группами в Приморье проведено более двух тысяч рейдов, выявлено 3 245 нарушений, изъято 159 единиц огнестрельного оружия.

Отметим, Президент РФ Владимир Путин поручил МВД России совместно с Администрацией Приморского края рассмотреть вопрос о распространении в регионах положительной практики организации работы оперативных антибраконьерских групп, применяемой в Приморье.

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