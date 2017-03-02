Во Владивостоке открылась экспозиция «1917. Закат династии Романовых»

Как жили земляки 100 лет назад

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Ровно 100 лет назад в России началась буржуазная февральская революция. Вспомнить о событиях той поры приглашает антикварная галерея «РаритетЪ» во Владивостоке. В ее залах открылась экспозиция «1917. Закат династии Романовых» , сообщает корреспондент РИА VladNews с места события.

Кто бы что не говорил, но это был древнейший боярский род, давший России великую династию царей, а затем и императоров. Они правили государством несколько столетий, начиная с XVI века. И представленный на выставке уникальный альбом «300 лет Дома Романовых», изданный в 1913 году, является тому подтверждением.

Однако выставка выходит за рамки истории русской монархии. Она показывает каждодневный быт жителей Владивостока в начале ХХ века и в переломном 1917 году.

Автор этих строк стал одним из первых посетителей новой экспозиции. Меня заинтересовали милые бытовые мелочи, которые можно отнести к разряду «мещанских».

К примеру, тульские самовары или столовые приборы работы известных российских мастеров конца XIX – начала XX веков, на которых стоят клейма братьев Грачевых, артели 11, фабрики Сазикова. Некоторые из них удивительной ювелирной работы, украшенные цветной эмалью и позолотой. Среди экспонатов есть кухонная утварь дореволюционной России – половники со старинными пробирными клеймами.

А еще монеты и ассигнации, старинные открытки, награды и значки той далекой и переломной поры.