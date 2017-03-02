Во Владивостоке оглашают приговор девушке, насмерть сбившей молодую пару

Следующее заседание - 3 марта в 10 утра

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Во владивостокском Фрунзенском районном суде продолжается оглашение приговора по делу 19-летней Нонны Лепехиной, которая летом прошлого года насмерть сбила на пешеходном переходе в центре приморской столицы молодую пару. Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе суда, начало заседания 3 марта запланировано на 10:00.

Судебное слушание начало проводиться в ноябре 2016 года; обвиняемая признала свою вину и была согласна на особый порядок рассмотрения дела. Однако по требованию потерпевшего слушания проходили в общем порядке.

Напомним, как ранее сообщало РИА VladNews, 16 июля, на Алеутской иномарка сбила двоих людей. По словам очевидцев, автомобиль марки Toyota Allion на пешеходном переходе сбил двух человек. Девушка он полученных травм скончалась на месте, а молодой человек в тяжелом состоянии был госпитализирован. Позже парень скончался в больнице.

Как отмечали очевидцы в социальных сетях, автоледи двигалась со скоростью 100 км/ч, если бы скорость автомобиля бы меньше, исход происшествия мог бы быть другим.