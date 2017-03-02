«Клуб выходного дня»: юные владивостокцы сделают подарки мамам и бабушкам к 8 Марта

С 15 до 17 часов 4 марта будут проходить мастер-классы

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Дворец детского творчества Владивостока (Океанский проспект, 43) приглашает горожан в субботу, 4 марта, в «Клуб выходного дня», сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Юных владивостокцев и их родителей ждёт множество интересных мероприятий. Так, в преддверии Международного женского дня будут проведены тематические мастер-классы.

С 15 до 17 часов здесь можно будет сделать мягкие игрушки, объемные открытки, сувениры из солёного теста, бисера, мыльной основы. Также во Дворце детского творчества пройдут мастер-классы по изготовлению воздушных змеев, техническому моделированию и многое другое.

Как сообщили во Дворце детского творчества, основной целью «Клуба выходного дня» является организация семейного отдыха и совместного творчества детей и их родителей. В клубе горожан ждут игры, конкурсы, развлекательно-познавательные мероприятия, экскурсии и спортивные соревнования.

Подробная информация и бронирование мест по тел.: 245-68-59; 8924-234-33-53 - Елена Михайловна Старостина.