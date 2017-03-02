Какой сегодня праздник: 2 марта - Международный день спички

Они продолжают играть не последнюю роль в быту

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

2 марта в мире отмечается Международный день спички. Почему именно эта дата была выбрана для учреждения этого праздника? Сведения об этом разнятся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



В частности, есть мнение, что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей в жизни человека.



Впрочем, и на современном этапе люди не обходятся без спичек - они продолжают играть не последнюю роль в быту. Не секрет, что это самый дешевый способ добывания огня.



Сегодня едва ли кто-то задумывается об истории этого практичного и удивительного изобретения. Стоит заметить, что в древние времена разводить огонь было весьма сложным делом – его добывали трением или высеканием.



И даже после изобретения огнива, которое получило повсеместное распространение в средние века, его разжигание требовало немало усилий, поскольку высекание искры было в данном устройстве самым неприятным моментом.



И лишь спустя какое-то время кто-то придумал помещать кончик сухой лучинки в предварительно расплавленную серу. Потом эту ртутную головку прижимали к труту, и она вспыхивала. От нее занималась огнем и вся лучинка. Таким образом, появились первые спички, за усовершенствование которых принялись химики, которые старались сделать новое изобретение более удобными и безопасными.