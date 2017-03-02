Российско-японский диалог: специалисты обсудят наиболее актуальные вопросы развития Владивостока

Встреча российских и японских специалистов состоится в эту пятницу

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 3 марта, в администрации Владивостока состоится встреча российских и японских специалистов в рамках подготовки мастер-плана Владивостокского городского округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Планируется, что в российско-японском диалоге по вопросам городской среды примут участие представители Министерства строительства и ЖКХ РФ, администраций Приморского края и города Владивостока, ГКУП «Приморский водоканал», а также Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, Посольства Японии в РФ, Генерального консульства Японии во Владивостоке, японского исследовательского института Номура, японских бизнес-структур.

Стороны обсудят актуальные вопросы развития городской инфраструктуры, такие как проблемы и потребности в сфере транспортной и дорожной системы, водоснабжения, переработки ТБО, жилищного строительства и других.

Напомним, такая совместная работа стала результатом встречи на втором Восточном экономическом форуме, где премьер-министра Японии Синдзе Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину совместно развивать Владивосток. В декабре 2016 в Токио был подписан договор между Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и японской архитектурно-инжиниринговой компанией Nikken Sekkei о разработке мастер-плана Владивостокского городского округа.

Как подчеркивают в АИЖК, мастер-план Владивостока может стать программой, в которой будет выражено стратегическое представление о развитии города, а также представлены механизмы по достижению этих целей. Планируется, что документ будет включать схему функционального зонирования, предложения по работе с транспортными потоками, архитектурную концепцию облика города с углубленной разработкой отдельных наиболее важных городских территорий.