Ученые узнали, когда женщины начинают быть зависимыми от секса

Представительницы прекрасного пола более готовы к случайному сексу

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, в каком возрасте женщины становятся одержимыми сексом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Personality and Individual.

По словам специалистов, для каждой женщины достижение 30-летнего возраста это непростой период. Именно в этом возрасте представительницы прекрасного пола начинают понимать, как быстро летит время и все чаще задумываются о своем будущем.

Специалисты установили, что биологические часы женщины именно в 30-летнем возрасте заставляют задуматься о потомстве. В этот период женщина становится более инициативными в сексе. Таким образом, чем старше становится женщина, тем больше она хочет занимаемся сексом. Причиной тому является вовсе не желание попробовать что-нибудь новое со своим партнером, а низкая репродуктивная способность.

Как рассказали специалисты, женщины в возрасте от 27 до 45 лет находятся в категории «низкой фертильности», поэтому у них повышено половое влечение. У этих женщин чаще, чем у других, возникают сексуальные фантазии. Такие женщины ведут активную половую жизнь и готовы к случайному сексу.