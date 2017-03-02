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Общество

Будущих мам Владивостока приглашают на праздник

Гостей мероприятия ожидает также праздничный стол и экскурсия по родильному дому
Фото: роддом №3 Фото: роддом №3
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Праздник для будущих мам пройдет завтра, 3 марта, в роддоме № 3 Владивостока. Мероприятие приурочено к Международному женскому дню, а принять участие в нем могут все желающие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, помимо подарков и поздравлений с наступающим 8 Марта от коллектива учреждения, гостей ожидает презентация «третьего» роддома. Будущие мамы узнают об организации его работы и о том, какую помощь здесь оказывают женщинам и их малышам, об оснащении родильных залов и устройстве послеродовых палат, об обезболивании и о «партнерских» родах.

Перед участницами мероприятия также выступит специально приглашенный эксперт – врач травматолог-ортопед Марина Кравцова. Она ознакомит будущих мам с основными правилами первого года жизни младенца, расскажет о пользе гимнастики для новорожденных и научит тому, как избежать проблем с позвоночником и суставами у ребенка.

Продолжится встреча мини-концертом в исполнении воспитанников детской хореографической студии «Премьера». Юные танцоры подарят присутствующим несколько ярких номеров, а вместе с ними – атмосферу приближающегося праздника и радостное настроение.

Гостей мероприятия ожидает также праздничный стол и экскурсия по родильному дому № 3 Владивостока. Женщины смогут лично оценить техническую оснащенность акушерского стационара и созданный здесь комфорт для пребывания пациентов.

Праздник, посвященный наступающему Международному женскому дню, состоится в конференц-зале женской консультации КГБУЗ «ВКРД № 3» (ул. Калинина, 55, 1-й этаж), в пятницу, 3 марта. Начало – в 15 часов. Приглашаются все желающие. 

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