Эсминец «Быстрый» воевал в одиночку

Корабль ТОФ отработал в море элементы курсовой задачи

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Эскадренный миноносец «Быстрый» Тихоокеанского флота успешно отработал в море элементы курсовой задачи, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. В общей сложности кораблем было выполнено более 10 боевых упражнений.

В течение нескольких дней на морских полигонах флота залива Петра Великого экипаж корабля выполнил артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным и морским целям, отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по РХБ защите и борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узости и плаванию в условиях ограниченной видимости.

Кроме того, моряки отработали действия по спасению людей с поверхности воды, а также выполнили ряд противодиверсионных мероприятий.