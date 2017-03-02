Завтра во Владивосток вернется тепло

Осадков не ожидается

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В минувшие сутки воздух в Приморье прогрелся до +2…+10 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня, 2 марта, в некоторых районах Приморья пройдет небольшой снег, на остальной территории переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха понизится на 2-7 градусов, сильный ветер.

Во Владивостоке солнечно, северный ветер, температура воздуха −1…−4 °C.

Завтра, 3 марта, осадков не ожидается. Ночью похолодает до −12…−20 °C, в горных районах до −27 °C, на побережье −6…−11 °C. А днем яркое весеннее солнце в континентальной части края прогреет воздух на 7–15 градусов. Максимальная температура составит −6…+3 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, ветер северный умеренный. Температура ночью −7…−9 °C, днем 0…−2 °C.