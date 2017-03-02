Житель Приморья жестоко избил своего отца, а после оставил его умирать

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

23-летний житель Спасска-Дальнего обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление было совершено в июле 2016 года в вечернее время в доме барачного типа, где проживал погибший. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим отцом, фигурант нанес ему удары руками в область головы, после чего взял деревянную палку и нанес ей множество ударов по голове и телу потерпевшего.

В процессе избиения мужчине причинено множество телесных повреждений, в том числе, тупая черепно-мозговая травма, осложненная травматическим отеком вещества головного мозга.

После произошедшего конфликта злоумышленник покинул дом, оставив там своего отца, который на тот момент был еще жив. Вернувшись спустя сутки, фигурант обнаружил его уже мертвым.

Испугавшись, с целью сокрытия следов преступления, он перенес труп с места трагедии на технологический водоем, расположенный недалеко от здания ремонтного завода, в акваторию которого и сбросил тело.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.