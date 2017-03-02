В Приморье на пожаре спасли человека

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

1 марта в 11.39 часов утра в пожарную охрану Лесозаводского городского округа поступило сообщение о том, что в селе Пантелеймоновка на улице Марченко произошёл пожар в деревянном одноэтажном одноквартирном жилом доме.

Уже через 3 минуты (в 11.42) сотрудники пожарной охраны прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. В доме полностью была охвачена огнём кухня. Горели стены, потолок и личные вещи. В связи с сильной задымлённостью огнеборцы приняли решение задействовать 1 звено газодымозащитной службы.

В 11.50 пожар был локализован, а в 13.40 пожар на общей площади 25 кв. м. – полностью ликвидирован. На момент пожара в доме находился 1 человек, который был спасён огнеборцами. Погибших и пострадавших нет На пожаре работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

В данное время причины пожара устанавливаются специалистами.