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Женщина пойдет под суд за кражу в ювелирном магазине в Приморье

Украденное фигурантка дела сдавала в ломбард
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Жительница Спасска-Дальнего обвиняется в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление было совершено осенью 2016 года продавцом-консультантом местного ювелирного магазина.

Фигурантка снимала с витрины золотые изделия, которые в дальнейшем выносила из магазина для реализации. Часть из них она сдала в ломбард.

Таким образом, ущерб составил 303 тыс. 757 рублей. Денежными средствами, вырученными от их продажи, она распорядилась по своему усмотрению.

Недостача золотых украшений выявлена после проведенной в магазине ревизии. Свою вину в совершении данного преступления подсудимая признала в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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