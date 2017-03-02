Женщина пойдет под суд за кражу в ювелирном магазине в Приморье

Жительница Спасска-Дальнего обвиняется в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
По версии следствия, преступление было совершено осенью 2016 года продавцом-консультантом местного ювелирного магазина.
Фигурантка снимала с витрины золотые изделия, которые в дальнейшем выносила из магазина для реализации. Часть из них она сдала в ломбард.
Таким образом, ущерб составил 303 тыс. 757 рублей. Денежными средствами, вырученными от их продажи, она распорядилась по своему усмотрению.
Недостача золотых украшений выявлена после проведенной в магазине ревизии. Свою вину в совершении данного преступления подсудимая признала в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.