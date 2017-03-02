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Общество

Приморцы посмеялись над питерскими рыбаками, которым пришлось плыть на льдине

Трагические случаи на рыбалке стали происходить довольно часто
Фото: visitfinland.com Фото: visitfinland.com
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Приморцев рассмешил случай, который произошел на днях в Санкт-Петербурге, сообщат РИА VladNews.

Дело в том, что бесстрашным рыбакам, пришлось добираться до берега на оторвавшейся льдине, а вместо весел использовать буры.

Приморцев данный случай рассмешил, также горе-рыбаков они сравнили с Мамонтенком из известного всем с детства мультика и не упустили возможности подшутить.

«Россия и вправду непобедима с такими героями», «Мужики смекнули, крузаки топить нынче дорого. Скинулись, купили льдину двухместную. Осталось ЭРА-ГЛОНАСС установить», «Давно пора брать вёсла на рыбалку. Предлагаю закон написать: при выходе на лед наличие весла обязательно. Ну и штраф за отсутствие весла 800рублей», - подшутили комментаторы.

Стоит отметить, что такие случаи – не в новинку. И, к сожалению, не всегда рыбалка может закончиться благополучно.

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