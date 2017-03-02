Приморскому «Лучу» направили первый транш на зарплату

Бюджетное финансирование приморского клуба полностью сохранено в 2017 году

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Приморский футбольный клуб «Луч-Энергия» сегодня, 2 марта, получил первую субсидию из регионального бюджета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По словам директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, футболисты в плановом режиме готовятся к предстоящим играм 25-тура ФНЛ.

«Вопрос по заработной плате решается, на счет клуба переведен первый транш. На следующей неделе будет второй. Сейчас футболисты готовятся к игре с «Енисеем», – прокомментировал Жан Кузнецов.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в 2017 году полностью сохранено бюджетное финансирование приморского клуба, как и в прошлом году оно составляет 150 миллионов рублей.