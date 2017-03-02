Приморцам рассказали, как грамотно брать кредиты

На что обратить внимание при подписании договора

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

О том, как грамотно взять потребительский кредит, на что обратить внимание при подписании договора и о нюансах кредитования в магазинах приморцам рассказали специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Напомним, в Приморье с 6 по 13 марта будет работать "горячая линия" ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае".

Не секрет, что сейчас практически любой товар можно купить в кредит, не имея достаточной суммы денег для оплаты полной стоимости покупки. К услугам покупателей - кредитные консультанты прямо в крупных торговых центрах и магазинах, которые готовы оформить кредит на месте без справок и поручителей.

Однако не стоит забывать, что получение кредита накладывает на вас определенные обязанности. Вы подписываете с банком кредитный договор, согласно которому должны будете вернуть сумму кредита, заплатить проценты по кредиту, а очень часто также заплатить комиссию за выдачу кредита.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (с изменениями на 3 июля 2016 года) разъясняет основные моменты при оформлении договора потребительского кредита:

Потребительский кредит (заем) - это денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (договор потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом кредитования.

Договор потребительского кредита (займа) состоит из общих и индивидуальных условий и может содержать элементы других договоров (смешанный договор), если это не противоречит закону.

Общие условия договора потребительского кредита (займа) устанавливаются кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения.

Роспотребнадзор информирует, что кредитором в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении потребительского кредита (займа), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") до потребителя должна доводиться следующая информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа):

1) наименование кредитора, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, контактный телефон, по которому осуществляется связь с кредитором, официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций), информация о внесении сведений о кредиторе в соответствующий государственный реестр (для микрофинансовых организаций, ломбардов), о членстве в саморегулируемой организации (для кредитных потребительских кооперативов);

2) требования к заемщику, которые установлены кредитором и выполнение которых является обязательным для предоставления потребительского кредита (займа);

3) сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского кредита (займа) и принятия кредитором решения относительно этого заявления, а также перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки кредитоспособности заемщика;

4) виды потребительского кредита (займа);

5) суммы потребительского кредита (займа) и сроки его возврата;

6) валюты, в которых предоставляется потребительский кредит (заем);

7) способы предоставления потребительского кредита (займа), в том числе с использованием заемщиком электронных средств платежа;

8) процентные ставки в процентах годовых;

9) виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита (займа);

10) диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа);

11) периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита (займа), уплате процентов и иных платежей по кредиту (займу);

12) способы возврата заемщиком потребительского кредита (займа), уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа);

13) сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа);

14) способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа);

15) ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского кредита (займа), размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены;

16) информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором потребительского кредита (займа), а также информация о возможности заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них;

17) информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки, а также информация о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем (для потребительских кредитов (займов) в иностранной валюте);

18) информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении потребительского кредита (займа), может отличаться от валюты потребительского кредита (займа);

19) информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа);

20) порядок предоставления заемщиком информации об использовании потребительского кредита (займа) (при включении в договор потребительского кредита (займа) условия об использовании заемщиком полученного потребительского кредита (займа) на определенные цели);

21) подсудность споров по искам кредитора к заемщику;

22) формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия договора потребительского кредита (займа).

Роспотребнадзор информирует, что данная информация доводится до сведения заемщика бесплатно.

Общие условия договора потребительского кредита (займа) не должны содержать обязанность заемщика заключить другие договоры либо пользоваться услугами кредитора или третьих лиц за плату. Кредитор не может требовать от заемщика уплаты по договору потребительского кредита (займа) платежей, не указанных в индивидуальных условиях такого договора.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), отражаются в виде таблицы, форма которой установлена нормативным актом Банка России, начиная с первой страницы договора потребительского кредита (займа), четким, хорошо читаемым шрифтом.

Роспотребнадзор сообщает, что в договоре потребительского кредита (займа) не могут содержаться:

1) условие о передаче кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа) всей суммы потребительского кредита (займа) или ее части;

2) условие о выдаче кредитором заемщику нового потребительского кредита (займа) в целях погашения имеющейся задолженности перед кредитором без заключения нового договора потребительского кредита (займа) после даты возникновения такой задолженности;

3) условия, устанавливающие обязанность заемщика пользоваться услугами третьих лиц в связи с исполнением денежных обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа) за отдельную плату.

Таким образом, любой договор предусматривает права и обязанности сторон, поэтому потребитель обязан сознательно подходить к получению кредита, учитывать своё финансовое состояние и способность своевременно возвратить кредит.