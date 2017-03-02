У западной Камчатки в море горел сейнер

На помощь спешит спасательное судно «Сибирский» из Владивостока

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В Охотском море у западного побережья Камчатки 1 марта горел рыболовецкий сейнер «Каролина-33», находящийся там на промысле минтая, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Магаданской области.

Пожар начался в рыбном цехе сейнера. Пострадавших нет. 39 человек эвакуированы на находившееся по соседству судно «Янтарь. На сейнере осталось 13 человек для тушения пожара. Помещение горящего цеха загерметизировано, проводится проливка палубы и переборок судна.

В район ЧП следует спасательное судно «Сибирский» из Владивостока.