Политолог: У Пушкарева, в отличии от Миклушевского, с совестью все обстоит куда лучше 13:25, 02 марта Политолог: У Пушкарева, в отличии от Миклушевского, с совестью все обстоит куда лучше
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 12:42, 02 марта Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
На стройке во Владивостоке погиб рабочий 12:02, 02 марта На стройке во Владивостоке погиб рабочий (Фото)
Новостная лента
Март, 02 четверг
13:38
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
13:38
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
13:38
Депутат из Владивостока: Я умру, но дойду до конца Эксклюзив
13:36
Приморскому «Лучу» направили первый транш на зарплату
13:31
Шоу «Ледниковый период» переносится на 18 марта 2017 года
13:25
Политолог: У Пушкарева, в отличии от Миклушевского, с совестью все обстоит куда лучше
13:23
У западной Камчатки в море горел сейнер
13:08
Великий пост: Владивостокцы очищают себя от грехов Видео
13:06
Эксперт: Бизнес на Дальнем Востоке может стать «Клондайком»
12:57
Приморцам рассказали, как грамотно брать кредиты
12:53
Водитель маршрутного транспортного средства «попался» на неисправном автобусе
12:42
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
12:31
В Приморье обнаружен склад с просроченной рыбой и деликатесами
12:24
Ученые узнали, каких женщин выбирают современные мужчины
12:13
Центр современного искусства «Артэтаж» представляет «Alter Ego» во Владивостоке
12:02
На стройке во Владивостоке погиб рабочий Фото
11:52
На дорогах Владивостоке в среду остановлено 12 пьяных водителей Эксклюзив
11:52
Приморцы ограбили магазин
11:44
Во Владивостоке составят рейтинг лучших учебных заведений ДФО
11:36
Пропавший в Приморье ребенок найден
11:22
Падение рубля в России неизбежно
11:14
Анисимовка: свежий воздух, отдых и зимние виды спорта все чаще привлекают приморцев Фото
11:10
В Большом Камне горит девятиэтажка Фото и Видео
11:10
​ГУФСИН рассказал о содержании приближенного губернатора Приморья Фото
11:02
Владивосток вошел в пятерку лучших туристических городов России
10:54
Юрий Трутнев: Субсидий на инвестиции в инфраструктуру ДФО не будет
10:37
Густой дым на Морском кладбище напугал владивостокцев
10:29
Владивостокские пожарные спасли из огня женщину с двухлетним ребёнком
10:18
Жителей Владивостока приглашают на ярмарку
10:07
Приморец зарубил топором двух пожилых людей
09:56
В Приморье зафиксировано восемь возгораний
09:52
Инвестор: Мы готовы дополнительно инвестировать в ДФО миллиард долларов
09:45
Дельфинарий открылся для посетителей в Приморском океанариуме
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4091 (30) от 02 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Адмирал» идет в атаку
На 0,2 процента стало веселее?
Утки прилетели! Весна пришла...
Аграрии обсудят господдержку, а коммерсанты – внедрение онлайн-касс
Паводок покажет реальность докладов
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

Ожидается снег и гололед
Фото: Гидрометцентр РФ Фото: Гидрометцентр РФ
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В Приморье объявлен желтый уровень опасности на сегодня, 2 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В регионе ожидается снег и обледенения.

Также желтый уровень опасности присвоен и другим регионам ДВ: Хабаровскому краю, Камчатскому краю, Магаданской области и Якутии.

Ранее РИА VladNews сообщало, что сегодня, 2 марта, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -9...+4 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -2...-4 °C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -3...-5 °C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха 0...-2°C. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
На дорогах Владивостоке в среду остановлено 12 пьяных водителей
11:52, 02 марта 2017 На дорогах Владивостоке в среду остановлено 12 пьяных водителей

Зарегистрировано 377 различных нарушений ПДД

Во Владивостоке составят рейтинг лучших учебных заведений ДФО
11:44, 02 марта 2017 Во Владивостоке составят рейтинг лучших учебных заведений ДФО

Оценивается подготовка по самым востребованным на рынке труда макрорегиона специальностям

Густой дым на Морском кладбище напугал владивостокцев
10:37, 02 марта 2017 Густой дым на Морском кладбище напугал владивостокцев

МЧС информацию о пожаре не подтвердили

Жителей Владивостока приглашают на ярмарку
10:18, 02 марта 2017 Жителей Владивостока приглашают на ярмарку

С 10 до 17 часов

Дельфинарий открылся для посетителей в Приморском океанариуме
09:45, 02 марта 2017 Дельфинарий открылся для посетителей в Приморском океанариуме

Стоимость билетов с начала марта снизилась

Гороскоп на 2 марта
09:09, 02 марта 2017 Гороскоп на 2 марта

Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность

Два междугородных рейса из Владивостока отменены
09:02, 02 марта 2017 Два междугородных рейса из Владивостока отменены

Расписание