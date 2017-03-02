Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

Ожидается снег и гололед

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В Приморье объявлен желтый уровень опасности на сегодня, 2 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В регионе ожидается снег и обледенения.

Также желтый уровень опасности присвоен и другим регионам ДВ: Хабаровскому краю, Камчатскому краю, Магаданской области и Якутии.

Ранее РИА VladNews сообщало, что сегодня, 2 марта, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -9...+4 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -2...-4 °C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -3...-5 °C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха 0...-2°C.