Водитель маршрутного транспортного средства «попался» на неисправном автобусе

Расследование продолжается

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности» в отношении водителя маршрутного автобуса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 3 февраля 2017 года водитель маршрутного автобуса в Артеме пренебрег законным требованиям о запрете оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности по перевозке пассажиров и вышел на маршрут с наличием неисправности в управляемом автобусе, в виде различия в рисунке шин колес передней оси автобуса.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.