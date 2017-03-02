У Владивостока еще есть шанс. Хоккейный клуб "Адмирал" сравнял счет в серии плей-офф, в которой приморцы борются с омским "Авангардом". Тем временем хоккеисты поменьше привезли в приморскую столицу "Золотую шайбу". Награды традиционного турнира достались местной команде "Полюс". А также кикбоксеры Владивостока и Артема одержали победы, как на любительских соревнованиях, так и в профессиональных боях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Хоккейный клуб "Адмирал" сравнял счет в серии плей-офф
Новости спортаВладивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.
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