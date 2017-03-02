На стройке во Владивостоке погиб рабочий 12:02, 02 марта На стройке во Владивостоке погиб рабочий (Фото)
На дорогах Владивостоке в среду остановлено 12 пьяных водителей 11:52, 02 марта На дорогах Владивостоке в среду остановлено 12 пьяных водителей (Эксклюзив)
Пропавший в Приморье ребенок найден 11:36, 02 марта Пропавший в Приморье ребенок найден
Новостная лента
Март, 02 четверг
12:07
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
12:07
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
12:07
Депутат из Владивостока: Я умру, но дойду до конца Эксклюзив
12:02
На стройке во Владивостоке погиб рабочий Фото
11:52
На дорогах Владивостоке в среду остановлено 12 пьяных водителей Эксклюзив
11:52
Приморцы ограбили магазин
11:44
Во Владивостоке составят рейтинг лучших учебных заведений ДФО
11:36
Пропавший в Приморье ребенок найден
11:22
Падение рубля в России неизбежно
11:14
Анисимовка: свежий воздух, отдых и зимние виды спорта все чаще привлекают приморцев Фото
11:10
В Большом Камне горит девятиэтажка Фото и Видео
11:10
​ГУФСИН рассказал о содержании приближенного губернатора Приморья Фото
11:02
Владивосток вошел в пятерку лучших туристических городов России
10:54
Юрий Трутнев: Субсидий на инвестиции в инфраструктуру ДФО не будет
10:37
Густой дым на Морском кладбище напугал владивостокцев
10:29
Владивостокские пожарные спасли из огня женщину с двухлетним ребёнком
10:18
Жителей Владивостока приглашают на ярмарку
10:07
Приморец зарубил топором двух пожилых людей
09:56
В Приморье зафиксировано восемь возгораний
09:52
Инвестор: Мы готовы дополнительно инвестировать в ДФО миллиард долларов
09:45
Дельфинарий открылся для посетителей в Приморском океанариуме
09:32
Приморец два месяца уклонялся от административного надзора
09:26
В Приморье вместо фермерских амбаров в поле вырос элитный самострой
09:21
Владивосток станет бесплатным для туристов
09:09
Гороскоп на 2 марта
09:02
Два междугородных рейса из Владивостока отменены
08:50
Совфед РФ поддержал упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток
08:29
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владивостока отпраздновал 30-летний юбилей
08:12
Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 марта Адреса
08:06
Во Владивостоке вновь похолодало
07:04
Отопительный сезон во Владивостоке – на контроле городской администрации
06:37
Владивостокский автолюбитель проиграл в схватке с деревом
05:21
Ожирение повышает риск развития девяти форм рака, - ученые
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4091 (30) от 02 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Адмирал» идет в атаку
На 0,2 процента стало веселее?
Утки прилетели! Весна пришла...
Аграрии обсудят господдержку, а коммерсанты – внедрение онлайн-касс
Паводок покажет реальность докладов
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

На стройке во Владивостоке погиб рабочий

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В Приморье на стройке погиб рабочий, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Владивостоке. Вчера, 1 марта, в районе стройки по улице Володарского, 1, за подпорной стеной начал осыпаться грунт. Строители успели вовремя отбежать, чтобы избежать травм, но одному из мужчин этого сделать не удалось. Глыба упавшей породы придавила рабочего. Медики боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно: мужчина 47 лет скончался на месте. 

В пресс-службе СУ СК РФ по ПК корреспонденту РИА VladNews сообщили, что по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося. 

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. Однако из-за обвала грунта и опор теплотрассы труба диаметром 600 миллиметров на протяжении примерно 20 метров провисла и находится без опоры. На месте обрушения грунта на улице Станюковича во Владивостоке проложат временную ветку теплотрассы на время ремонта поврежденного участка.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморцы ограбили магазин
11:52, 02 марта 2017 Приморцы ограбили магазин

Возбуждено уголовное дело

Пропавший в Приморье ребенок найден
11:36, 02 марта 2017 Пропавший в Приморье ребенок найден

Мальчик заблудился в развалинах

В Большом Камне горит девятиэтажка
11:10, 02 марта 2017 В Большом Камне горит девятиэтажка

Из здания эвакуируют людей

Владивостокские пожарные спасли из огня женщину с двухлетним ребёнком
10:29, 02 марта 2017 Владивостокские пожарные спасли из огня женщину с двухлетним ребёнком

В настоящее время причины пожара устанавливаются

Приморец зарубил топором двух пожилых людей
10:07, 02 марта 2017 Приморец зарубил топором двух пожилых людей

Злоумышленник признался в содеянном

В Приморье зафиксировано восемь возгораний
09:56, 02 марта 2017 В Приморье зафиксировано восемь возгораний

Информации о пострадавших нет

Приморец два месяца уклонялся от административного надзора
09:32, 02 марта 2017 Приморец два месяца уклонялся от административного надзора

Мужчина доставлен в отдел полиции