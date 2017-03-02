Приморцы ограбили магазин

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась 39-летняя жительница Уссурийска, которая сообщила о совершенном на нее нападении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в помещение магазина вошли двое мужчин и, угрожая ножом, потребовали у продавца передать им денежные средства из кассы магазина и личный телефон. Получив деньги и телефон, злоумышленники покинули помещение магазина. Потерпевшая сразу сообщила в полицию о происшествии.

Подозреваемые были оперативно задержаны полицейскими, не успев далеко уйти от места совершения преступления. В отделе полиции они дали признательные показания, пояснив, что денежными средствами и телефоном они собирались распорядиться по своему усмотрению. Похищенное, а также нож, принадлежащий подозреваемым, изъяты.

Установлено, что местные жители 38 и 46 лет ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенной, группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Подозреваемым грозит лишение свободы до 10 лет.