На дорогах Владивостоке в среду остановлено 12 пьяных водителей

Зарегистрировано 377 различных нарушений ПДД

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В среду, 1 марта во Владивостоке инспекторы ДПС составили протоколы в отношении 12 пьяных водителей, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Всего в приморской столице за сутки было зарегистрировано 377 различных нарушений ПДД. В 84 случаях нарушения ПДД привели к авариям. Зарегистрировано 62 ДТП с материальным ущербом. В 10 случаях участники столкновений составили европротоколы.

Правила дорожного движения 1 марта нарушили 14 водителей автобусов, 13 таксистов и 75 пешеходов.

Среди водителей личных автомобилей "популярным" нарушением ПДД, по традиции, в этот день оказалось не предоставление преимущества пешеходам (83). Детей не пристегнули при перевозке 14 родителей. Протоколов по фактам выезда на "встречку" было составлено 7. "Вручную" инспекторы ГАИ выловили на дорогах приморской столицы 10 нарушителей скоростного режима.

Что касается протоколов по тонировке, их было составлено восемь. 53 протокола было составлено по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 58 ТС.

На дорогах Владивостока были задержаны 7 злостных неплательщиков штрафов; составлены протоколы по статье 20.25 КоАП РФ.