Центр современного искусства «Артэтаж» представляет «Alter Ego» во Владивостоке

Центр современного искусства создан по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Завтра, 3 марта, в 16:30 в муниципальном выставочном зале «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоится открытие фотовыставки «Alter Ego», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Проект «Alter Ego» представляют приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров.

«Alter Ego» - это фотографии наших друзей и их предполагаемых двойников в образе представителей животного мира или предметов, - отмечают фотографы. - В работе использована анаглифная (3D) технология. Впервые её применили французские графические дизайнеры студии «Helmo» Томас Куде и Клеман Ваше».

Напомним, муниципальный центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока.

Центр современного искусства создан по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. В прошлом году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договоренности с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Именно эта коллекция стала основой нового муниципального учреждения.

Под размещение «Артэтажа» администрация Владивостока предоставила один из самых красивых старинных особняков города - так называемый Дом Демби - здание, построенное в центре приморской столицы в начале прошлого века.