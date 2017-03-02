Политолог: У Пушкарева, в отличии от Миклушевского, с совестью все обстоит куда лучше 13:25, 02 марта Политолог: У Пушкарева, в отличии от Миклушевского, с совестью все обстоит куда лучше
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 12:42, 02 марта Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
На стройке во Владивостоке погиб рабочий 12:02, 02 марта На стройке во Владивостоке погиб рабочий (Фото)
Новостная лента
Март, 02 четверг
13:38
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
13:38
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
13:38
Депутат из Владивостока: Я умру, но дойду до конца Эксклюзив
13:36
Приморскому «Лучу» направили первый транш на зарплату
13:31
Шоу «Ледниковый период» переносится на 18 марта 2017 года
13:25
Политолог: У Пушкарева, в отличии от Миклушевского, с совестью все обстоит куда лучше
13:23
У западной Камчатки в море горел сейнер
13:08
Великий пост: Владивостокцы очищают себя от грехов Видео
13:06
Эксперт: Бизнес на Дальнем Востоке может стать «Клондайком»
12:57
Приморцам рассказали, как грамотно брать кредиты
12:53
Водитель маршрутного транспортного средства «попался» на неисправном автобусе
12:42
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
12:31
В Приморье обнаружен склад с просроченной рыбой и деликатесами
12:24
Ученые узнали, каких женщин выбирают современные мужчины
12:13
Центр современного искусства «Артэтаж» представляет «Alter Ego» во Владивостоке
12:02
На стройке во Владивостоке погиб рабочий Фото
11:52
На дорогах Владивостоке в среду остановлено 12 пьяных водителей Эксклюзив
11:52
Приморцы ограбили магазин
11:44
Во Владивостоке составят рейтинг лучших учебных заведений ДФО
11:36
Пропавший в Приморье ребенок найден
11:22
Падение рубля в России неизбежно
11:14
Анисимовка: свежий воздух, отдых и зимние виды спорта все чаще привлекают приморцев Фото
11:10
В Большом Камне горит девятиэтажка Фото и Видео
11:10
​ГУФСИН рассказал о содержании приближенного губернатора Приморья Фото
11:02
Владивосток вошел в пятерку лучших туристических городов России
10:54
Юрий Трутнев: Субсидий на инвестиции в инфраструктуру ДФО не будет
10:37
Густой дым на Морском кладбище напугал владивостокцев
10:29
Владивостокские пожарные спасли из огня женщину с двухлетним ребёнком
10:18
Жителей Владивостока приглашают на ярмарку
10:07
Приморец зарубил топором двух пожилых людей
09:56
В Приморье зафиксировано восемь возгораний
09:52
Инвестор: Мы готовы дополнительно инвестировать в ДФО миллиард долларов
09:45
Дельфинарий открылся для посетителей в Приморском океанариуме
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4091 (30) от 02 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Адмирал» идет в атаку
На 0,2 процента стало веселее?
Утки прилетели! Весна пришла...
Аграрии обсудят господдержку, а коммерсанты – внедрение онлайн-касс
Паводок покажет реальность докладов
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Культура

Центр современного искусства «Артэтаж» представляет «Alter Ego» во Владивостоке

Центр современного искусства создан по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Завтра, 3 марта, в 16:30 в муниципальном выставочном зале «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоится открытие фотовыставки «Alter Ego», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Проект «Alter Ego» представляют приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров.

«Alter Ego» - это фотографии наших друзей и их предполагаемых двойников в образе представителей животного мира или предметов, - отмечают фотографы. - В работе использована анаглифная (3D) технология. Впервые её применили французские графические дизайнеры студии «Helmo» Томас Куде и Клеман Ваше».

Напомним, муниципальный центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока.

Центр современного искусства создан по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. В прошлом году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договоренности с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Именно эта коллекция стала основой нового муниципального учреждения.

Под размещение «Артэтажа» администрация Владивостока предоставила один из самых красивых старинных особняков города - так называемый Дом Демби - здание, построенное в центре приморской столицы в начале прошлого века.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке продолжается реализация молодежного проекта «История одной войны»
20:23, 27 февраля 2017 Во Владивостоке продолжается реализация молодежного проекта «История одной войны»

Недавно участники встречи говорили о блокаде Ленинграда

Умер британский актер, сыгравший Мега Могучего в
10:57, 27 февраля 2017 Умер британский актер, сыгравший Мега Могучего в "Игре престолов"

Он входил в Топ-25 самых высоких людей мира

Началась церемония вручения премии
10:15, 27 февраля 2017 Началась церемония вручения премии "Оскар"

Как посмотреть и кто номинирован

Праздничный концерт идет на Спортивной набережной Владивостока
18:00, 23 февраля 2017 Праздничный концерт идет на Спортивной набережной Владивостока

Поздравляют защитников Отечества творческие коллективы города

Скоропостижно скончался русский актер, сыгравший Сталина
10:58, 23 февраля 2017 Скоропостижно скончался русский актер, сыгравший Сталина

Алексей Петренко сыграл за свою жизнь более 80 ролей

Владивостокская крепость: новый этап жизни памятника
11:54, 22 февраля 2017 Владивостокская крепость: новый этап жизни памятника

Возможность договора безвозмездного использования

Тематические лекции стартуют во Владивостоке
05:13, 21 февраля 2017 Тематические лекции стартуют во Владивостоке

Вход свободный