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Пропавший в Приморье ребенок найден

Мальчик заблудился в развалинах
Фото: предоставлено Фото: предоставлено
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Мальчик, пропавший вчера вечером в Приморье, найден живым и здоровым, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Мама ребенка обратилась в редакцию со словами благодарности. Как оказалось, мальчик отправился на прогулку и забрел в развалины. К вечеру стемнело, и ребенок не смог самостоятельно найти выход из разрушенного здания. После 23:00 несовершеннолетний был найден живым и невредимым. 

Напомним, РИА VladNews сообщало о том, что в Приморье пропал ребенок. Мальчик отправился на прогулку еще в три часа дня, после чего длительное время не возвращался домой. Насторожило родителей школьника то, что подросток звонил знакомым и говорил, что находится в каких-то развалинах.

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