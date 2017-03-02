Падение рубля в России неизбежно

Курс валют на 2 марта

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.37 рубля, а евро - 61.54 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков сообщил, что правительство уже определило выгодное положение рубля, которое будет на 8-10% ниже текущих отметок. По его словам, дешевый рубль выгоден промышленными предприятиям для проведения инвестиционных программ. Вероятнее всего, американская валюта уже через несколько дней составит 63 рубля, а европейская - 67 рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 58.75 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Уссури за 58.10 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке Уссури за 61.90 рубля, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 61.10 рубля за один евро.