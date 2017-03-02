Какие изменения коснулись владивостокцев 1 марта

ТОП-3 законодательных изменений

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Изменения в законодательстве, вступившие в силу 1 марта, отразятся на жителях всей страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Поправки касаются работы фармацевтов, регулирования лесных отношений и приватизации жилья, где процесс передачи собственности в частные руки больше не будет ограничен временными рамками. Соответствующий закон приняла Госдума, поддержал Совет Федерации и подписал президент.