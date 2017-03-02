В Большом Камне горит девятиэтажка

Из здания эвакуируют людей

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В Приморье горит здание, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Большой Камень. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 10 часов утра 28 минут. Спустя 4 минуты огнеборцы уже прибыли на место происшествия. Как оказалось, горит крыша гостинки по улице Курчатова. Общая площадь возгорания - 500 кв.м. Идет проливка конструкций и осмотр места происшествия.

Сейчас из здания эвакуированы все жильцы дома. По предварительной информации, никто не пострадал. Очевидцы рассказали корреспонденту РИА VladNews, что в результате возгорания на крыше здания весь город находится в дыму.

Причины пождара будут установлены позже.