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Фоторепортажи

Анисимовка: свежий воздух, отдых и зимние виды спорта все чаще привлекают приморцев

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Приморское село Анисимовка расположено в верховьях реки Суходол, на высоте 291 м над уровнем моря.

Село основано в 1901 году под названием Кангауз (в переводе с китайского языка Теплая Долина). В 1972 году, в ходе ликвидации китайских названий, переименовано в Анисимовку, в честь партизанского командира Михаила Анисимова.

На сегодняшний день Анисимовка уже стала излюбленным местом у приморцев, которые приезжают в село на отдых. Стоит отметить, что не только зимой, но и летом со всего края приезжают жители, чтобы провести время на свежем воздухе.

Фотокорреспондент РИА VladNews прогулялся по «Теплой Долине».

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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