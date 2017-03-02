Анисимовка: свежий воздух, отдых и зимние виды спорта все чаще привлекают приморцев

Приморское село Анисимовка расположено в верховьях реки Суходол, на высоте 291 м над уровнем моря.
Село основано в 1901 году под названием Кангауз (в переводе с китайского языка Теплая Долина). В 1972 году, в ходе ликвидации китайских названий, переименовано в Анисимовку, в честь партизанского командира Михаила Анисимова.
На сегодняшний день Анисимовка уже стала излюбленным местом у приморцев, которые приезжают в село на отдых. Стоит отметить, что не только зимой, но и летом со всего края приезжают жители, чтобы провести время на свежем воздухе.
Фотокорреспондент РИА VladNews прогулялся по «Теплой Долине».