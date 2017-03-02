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Актуальный комментарий

Анатолий Широков: Для РФ упрощенный въезд иностранцев в ДФО - это революция

Сенаторы поддержали инициативу Минвостокразвития по введению упрощенного визового режима на Дальнем Востоке
Фото: Twitter Фото: Twitter
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Совет Федерации поддержал введение особого упрощенного порядка въезда на Дальний Восток для иностранных туристов и инвесторов. Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования особенностей въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта Владивосток, их пребывания в Российской Федерации и выезда из Российской Федерации» поддержало подавляющее большинство сенаторов: за новый для России порядок въезда для иностранцев выступил 151 парламентарий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Как отметила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, «проект данного федерального закона в Государственную Думу был внесен Правительством России и направлен на уточнение преференций иностранных граждан по въезду, пребыванию и выезду из Российской Федерации в связи с принятым федеральным законом о Свободном порте Владивосток».

По итогам голосования закон направлен на подпись Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Отметим, что именно по поручению главы государства был разработан и принят закон о Свободном порте Владивосток, который предусматривает особый порядок въезда иностранцев на его территорию. Принятый сегодня верхней палатой парламента закон уточняет процедуру этого въезда. Ранее Правительство России обратилось к депутатам с просьбой ускорить принятие закона по упрощенному визовому порядку в Свободном порту Владивосток.

Как прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «введение совершенного нового для России механизма – электронной визы – будет способствовать привлечению инвесторов и туристов, которым станет проще приезжать на Дальний Восток». По словам Министра, электронными визами смогут воспользоваться участники и гости третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября».

По словам Министра, обсуждение законопроекта и одобрение упрощенного порядка въезда на Дальний Восток прошло в парламенте – Государственной Думе и Совете Федерации – достаточно быстро. «Парламентский корпус всегда внимательно относится к тем новым инструментам, которые направлены на развитие Дальнего Востока. Сейчас вводится еще одна мера для того, чтобы восточные территории нашей страны получили дополнительный экономический стимул. Этот механизм был поддержан подавляющим большинством депутатов и сенаторов», – сказал он.

По мнению вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, «принятие нового закона будет способствовать улучшению инвестиционного климата и даст новое развитие туристической отрасли».

«Наше общество постепенно начинает привыкать к тому, что с Дальнего Востока периодически приходят новости о чем-то революционном. Так случилось и в этот раз. По предложению Минвостокразвития России, на дальневосточных территориях, где сегодня уже действует режим свободного порта, вводится новый порядок оформления визы для въезда в эти регионы – электронный, - отмечает член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков. - Для российской правовой практики - это революция! Ведь теперь можно ожидать притока иностранных туристов на горнолыжные трассы, в охотничьи угодья, в музеи городов Дальнего Востока и т.д. А потому можно ожидать и нового этапа в развитии туристической отрасли региона».

Напомним, согласно закону, иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта - Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Для того, чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Примечательно, что виза будет выдаваться без взимания консульского сбора, т.е. будет бесплатной.

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