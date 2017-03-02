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Актуальный комментарий

Дмитрий Медеведев прокомментировал систему дальневосточных ТОР

"Все эти инструменты должны быть использованы и в дальнейшем"
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Особый режим территорий опережающего развития направлен на стимулирование инвестиций и должен быть использован в дальнейшем. Об этом заявил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Сегодня мы применяем и другие инструменты, которые должны стимулировать инвестиции. Это создание территорий опережающего развития, технопарков, индустриальных парков, туристических кластеров. Это государственно-частное партнёрство – строительство объектов инфраструктуры с софинансированием из федерального бюджета, – сказал премьер. – Все эти инструменты должны быть использованы и в дальнейшем».

Он отметил, что «должна возрасти роль региональных и местных властей в создании благоприятного инвестиционного климата». «Нужно активнее работать с потенциальными инвесторами. Концентрировать и государственные, и частные деньги на приоритетных экономических направлениях, которые могут дать максимальную отдачу для города, для области, для всей страны. В инициативном порядке предлагать бизнесу инвестиционные идеи, а не просто тиражировать многочисленные инструкции или изобретать формы отчётности», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Внедренные на Дальнем Востоке новые инструменты экономического развития – ТОР, Свободный порт Владивосток, целевая государственная поддержка инфраструктурных проектов, Фонд развития Дальнего Востока – уже запустили 500 новых инвестиционных проектов с объемом привлеченных инвестиций в размере 1 трлн 379 млрд рублей.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, новые инструменты развития, новые инвестиции в конечном счете должны привести к тому, «чтобы люди приезжали на Дальний Восток, связывали свою судьбу с перспективным регионом, работали здесь, создавали семьи, были счастливы».

«Меры экономического стимулирования Дальнего Востока направлены на то, чтобы регион стал точкой притяжения для как можно большего числа людей. Запуск новых инвестиционных проектов позволит создать более 83 тысяч новых рабочих мест, - уточнил глава Минвостокразвития. – В 2016 году в рамках этих инструментов начали работать 25 новых предприятий. В 2017 году таких новых предприятий будет более 50-ти, а совокупно в ближайшие три года будет запущено более 280 предприятий с 34 тысячами новых рабочих мест», - подчеркнул Александр Галушка.

Для того, чтобы Дальний Восток стал регионом наибольшего инвестиционного благоприятствования, создана и эффективно работает система институтов развития макрорегиона.

Корпорация развития Дальнего Востока уже создает 101 объект инфраструктуры в 14 территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток. Инвесторами ТОР и СПВ стали 248 компаний с объемом инвестиций на общую сумму 667,6 млрд рублей. Корпорация выступает «одним окном» для инвестора, оказывая ему организационные услуги и поддержку на все время реализации проекта.

Вопросы обеспечения трудовыми ресурсами новых проектов взяло на себя Агентство Дальнего Востока по развитию человеческого капитала. Подписано 136 соглашений с инвесторами, работающими в макрорегионе. Финансовую поддержку проектов оказывает Фонд развития Дальнего Востока, предоставляя льготное (под 5 процентов годовых) и длинное (на 10 и более лет) финансирование проектам.

Заработало Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, которое на регулярной основе продвигает все эти новые возможности для инвесторов, находит их, привлекает на Дальний Восток. В портфеле агентства проектов уже на сумму более 1 триллиона рублей.

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