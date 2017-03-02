Авиаперелеты для дальневосточников обещают сделать доступнее

Власти возмущены тем, что маршруты планируются из Москвы

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным. Об этом заявил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев во время своей рабочей поездки в Сахалинскую область, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Вице-премьер отметил, что Минтранс России совместно с Росавиацией пересматривают подходы к системе субсидирования из федерального бюджета авиаперевозок на Дальнем Востоке. «У нас довольно много претензий к сложившейся системе. Мы Росавиации и Минтрансу сказали о том, что необходимо планировать маршруты не из Москвы, а здесь, на местах, по заявкам регионов, чтобы в первую очередь пассажирам было удобно. Субсидировать надо те маршруты, которые максимально востребованы, с учётом фактора сезонности. Буду контролировать, чтобы именно так это всё и было сделано», – подчеркнул он.

В рамках поездки Юрий Трутнев ознакомился с возможностями новых самолётов, запущенных на внутренних линиях региона. Два воздушных судна Bombardier Q400 были приобретены за счёт средств областного бюджета в рамках программы развития парка воздушных судов авиакомпании «Аврора». Эксплуатироваться самолёты будут в первую очередь на линиях внутри региона, выполняя полёты на север Сахалина и Курильские острова. Двухмоторный турбовинтовой Bombardier Q400 является одним из самых быстрых в своём классе, развивая крейсерскую скорость до 667 км в час. Дальность полёта – до 2532 км. В салоне могут разместиться 70 пассажиров. «Аврора» эксплуатирует данный тип воздушных судов с 2016 года. Сейчас в парке авиакомпании пять таких самолётов.

Также вице-премьер посетил сахалинский учебно-тренировочный центр «Восток». На территории спортивной базы в настоящее время реконструированы и отремонтированы четыре жилых корпуса, в каждом из которых могут разместиться до 56 человек. Ведётся строительство главного объекта базы – спортивного комплекса, который включит в себя ледовую арену, зал с универсальными площадками для занятий баскетболом и волейболом.

Кроме того, здесь будут оборудованы зал для бокса площадью 500 кв. м и тренажерный зал, оснащённый современными тренажёрами и инвентарём. На территории будут обустроены и открытые спортивные площадки: баскетбольная и волейбольная, футбольное поле и теннисный корт. Центр возводится за счёт внебюджетных средств.