Ученики и педагоги из разных школ Владивостока собрались на форум. Ребятам рассказали про Российское движение школьников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Школьники Владивостока: чем занять себя вне учебы?
Будь в движении!Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.
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