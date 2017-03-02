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Актуальный комментарий

Дмитрий Медведев: Надо добиться в ДФО темпов развития на уровне среднемировых

И лучше - более высоких
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Интенсивное развитие регионов в значительной степени связано с привлечением инвестиций. Такое заявление Председатель Правительства России Дмитрий Медведев сделал на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Завтрашний день ставит перед нами новые вызовы. Прежде всего это повышение темпов роста экономики. Для этого требуется интенсивное развитие регионов в значительной степени за счёт привлечения новых инвестиций, а на этой основе – решение главной задачи: улучшение жизни наших людей», – отметил премьер. По его словам, «на достижение всех этих стратегических целей будет направлен Комплексный план действий Правительства на период с 2017 по 2025 год». Ключевая задача этого плана – «разработать систему действий, которая позволит достичь уже в ближайшие годы темпов роста, сопоставимых со среднемировыми, а лучше, конечно, выше среднемировых».

Одна из главных задач – выявить в каждой территории собственные точки роста. «Исходя из этих точек роста скорректировать государственные программы, инвестпрограммы естественных монополий, которые касаются развития федеральной транспортной, энергетической и социальной инфраструктур, и в увязке с ними – программы создания и модернизации инфраструктуры регионального и местного значения. Это позволит снять очень многие существующие ограничения, которые в целом ряде регионов просто ставят крест даже на самых интересных проектах и напрямую влияют на жизнь людей», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

По словам премьера, «инфраструктурные проекты, которые имеют определяющее значение для развития региона, должны получить и гарантированное финансирование».

Напомним, Правительство Российской Федерации утвердило новый механизм привлечения прежде всего финансовых ресурсов на Дальний Восток – с 1 января 2017 года в обязательном порядке в 27 государственных программах должны быть выделены специальные разделы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Соответствующие изменения прописаны Постановлением Правительства России от 7 ноября 2016 года №1137, которое устанавливает порядок формирования «дальневосточных» разделов в государственных и федеральных целевых программах, а также их обязательное согласование с Минвостокразвития России.

В соответствии с Постановлением Правительства России от 7 ноября 2016 года №1137 Министерство утвердило правила и принципы отраслевой работы федеральных органов государственной власти с регионами, по которым отраслевые министерства и ведомства будут заниматься приоритетным развитием дальневосточных территорий в разрезе курируемых отраслей.

«Специальные «дальневосточные разделы» будут одобряться Минвостокразвитием России совместно с главами регионов. Уже сейчас понятно, на что стоит обратить внимание во всех девяти дальневосточных регионах. Приоритетное развитие образования, здравоохранения, спорта и культуры, строительство и реконструкция мостов, модернизация энергетической инфраструктуры, реальные меры поддержки дальневосточных аграриев – вот что мы с коллегами-губернаторами хотим увидеть в «дальневосточных разделах» госпрограмм федеральных министерств. После согласования с Министерством «дальневосточные разделы» будут утверждаться Правительством России», – подчеркнул Александр Галушка.

Как ранее отмечал вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, «дальневосточные разделы» имеют принципиальное значение для того, чтобы Дальний Восток стал удобным и комфортным местом для жизни людей.

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