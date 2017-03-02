Для получателей «дальневосточных гектаров» на YouTube создан канал

Трехминутное видео с инструкцией собрало 191 просмотр

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

АРЧК ДВ объявило о запуске канала «дальневосточный гектар» на YouTube, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Сейчас на канале размещена пошаговая инструкция оформления заявки на получение земельного участка на Дальнем Востоке; трехминутное видео было размещено 3 дня назад и набрало 191 просмотр.

По словам генерального директора Агентства Валентина Тимакова, подписчики канала и заинтересованные пользователи смогут на регулярной основе получать консультации наших экспертов по наиболее актуальным вопросам получения и использования земельных участков. Проведение вебинаров будет анонсироваться заранее. Анонсы также будут размещаться на сайтах Агентства, интернет-портале государственной программы «НаДальнийВосток.РФ», на социальных страницах в Facebook и Вконтакте.

«Вопросы регулярно поступают на «горячую линию» 8 800 200 3251 и через форму обратной связи на сайте «НаДальнийВосток.РФ». С 1 февраля количество звонков превысило 51 тысячу. Всего с начала выдачи «гектаров» - июля 2016 года - на телефон «горячей линии» обратилось почти 132 тысяч человек, - отметил Валентин Тимаков.

На «горячую линию» приходят сообщения по вопросам оформления земельных участков, порядка и сроков рассмотрения, а также жалобы на работу органов и предложения пользователей.

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «задача Агентства – как можно более полно информировать граждан о проекте, его возможностях и мерах поддержки». «Необходимо учитывать мнение граждан, их надежды и пожелания. Исходя из полученных сообщений, нужно пересматривать меры поддержки, убирая невостребованные и разрабатывая новые», - подчеркнул глава Минвостокразвития России.