Приморец зарубил топором двух пожилых людей 10:07, 02 марта Приморец зарубил топором двух пожилых людей
В Приморье зафиксировано восемь возгораний 09:56, 02 марта В Приморье зафиксировано восемь возгораний
Владивосток станет бесплатным для туристов 09:21, 02 марта Владивосток станет бесплатным для туристов
Новостная лента
Март, 02 четверг
10:36
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
10:36
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
10:36
Депутат из Владивостока: Я умру, но дойду до конца Эксклюзив
10:29
Владивостокские пожарные спасли из огня женщину с двухлетним ребёнком
10:18
Жителей Владивостока приглашают на ярмарку
10:07
Приморец зарубил топором двух пожилых людей
09:56
В Приморье зафиксировано восемь возгораний
09:52
Инвестор: Мы готовы дополнительно инвестировать в ДФО миллиард долларов
09:45
Дельфинарий открылся для посетителей в Приморском океанариуме
09:32
Приморец два месяца уклонялся от административного надзора
09:26
В Приморье вместо фермерских амбаров в поле вырос элитный самострой
09:21
Владивосток станет бесплатным для туристов
09:09
Гороскоп на 2 марта
09:02
Два междугородных рейса из Владивостока отменены
08:50
Совфед РФ поддержал упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток
08:29
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владивостока отпраздновал 30-летний юбилей
08:12
Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 марта Адреса
08:06
Во Владивостоке вновь похолодало
07:04
Отопительный сезон во Владивостоке – на контроле городской администрации
06:37
Владивостокский автолюбитель проиграл в схватке с деревом
05:21
Ожирение повышает риск развития девяти форм рака, - ученые
04:16
Ученые выяснили, какие женщины более склонны к измене
03:14
В Приморье пьяная автомобилистка съехала в кювет
02:35
Пьяный приморец устроил ДТП
01:12
Мужчина из ружья выстрелил в 2-летнюю девочку в Красноярском крае
00:01
Более 1000 водителей Приморья ездят в нетрезвом состоянии
Март, 01 среда
23:27
В администрации Владивостока обсудили план подготовки к «Российско-японскому диалогу по вопросам городской среды»
22:59
В Приморье ищут ребенка Фото
22:06
Завершены железобетонные работы в первом доме нового микрорайона в «Снеговой Пади» Фото
21:19
Торжественное собрание в честь Международного женского дня пройдёт во Владивостоке
21:01
Приморец пытался спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке Эксклюзив
20:02
Обновление парка городской коммунальной техники обсудили в администрации Владивостока
19:36
Приговор по делу охранников Пушкарева огласят 24 марта Эксклюзив
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4091 (30) от 02 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Адмирал» идет в атаку
На 0,2 процента стало веселее?
Утки прилетели! Весна пришла...
Аграрии обсудят господдержку, а коммерсанты – внедрение онлайн-касс
Паводок покажет реальность докладов
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Владивостокские пожарные спасли из огня женщину с двухлетним ребёнком

В настоящее время причины пожара устанавливаются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Утром 1 марта в 11.15 в диспетчерскую пожарно-спасательной службы города Владивосток поступило тревожное сообщение о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Очевидец происшествия рассказал о том, что в краевой столице горит частный дом, расположенный на улице Софьи Перовской.

Ровно через 4 минуты (в 11.19) огнеборцы прибыли на место происшествия. Пламенем были объяты дом, пристройка к нему и гараж. В связи с сильным задымлением пожарные приняли решение задействовать 1 звено газодымозащитной службы. Из горящего помещения пожарные спасли двоих человек. С помощью спасательных устройств брандмейстеры вывели на улицу женщину и двухлетнего ребёнка. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных в результате происшествия никто не пострадал.

В 11.47 пожар был локализован, а в 13.32 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м. По сигналу тревоги с огнём прибыли бороться 22 человека личного состава и 4 единицы техники.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморец зарубил топором двух пожилых людей
10:07, 02 марта 2017 Приморец зарубил топором двух пожилых людей

Злоумышленник признался в содеянном

В Приморье зафиксировано восемь возгораний
09:56, 02 марта 2017 В Приморье зафиксировано восемь возгораний

Информации о пострадавших нет

Приморец два месяца уклонялся от административного надзора
09:32, 02 марта 2017 Приморец два месяца уклонялся от административного надзора

Мужчина доставлен в отдел полиции

В Приморье вместо фермерских амбаров в поле вырос элитный самострой
09:26, 02 марта 2017 В Приморье вместо фермерских амбаров в поле вырос элитный самострой

Собственник земли пытался доказать суду, что чиновники ошиблись в замерах

Владивостокский автолюбитель проиграл в схватке с деревом
06:37, 02 марта 2017 Владивостокский автолюбитель проиграл в схватке с деревом

Обстоятельства случившегося выясняются

В Приморье пьяная автомобилистка съехала в кювет
03:14, 02 марта 2017 В Приморье пьяная автомобилистка съехала в кювет

И водитель, и пассажир пострадали

Пьяный приморец устроил ДТП
02:35, 02 марта 2017 Пьяный приморец устроил ДТП

Есть пострадавшие