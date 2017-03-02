Владивостокские пожарные спасли из огня женщину с двухлетним ребёнком

В настоящее время причины пожара устанавливаются

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Утром 1 марта в 11.15 в диспетчерскую пожарно-спасательной службы города Владивосток поступило тревожное сообщение о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Очевидец происшествия рассказал о том, что в краевой столице горит частный дом, расположенный на улице Софьи Перовской.

Ровно через 4 минуты (в 11.19) огнеборцы прибыли на место происшествия. Пламенем были объяты дом, пристройка к нему и гараж. В связи с сильным задымлением пожарные приняли решение задействовать 1 звено газодымозащитной службы. Из горящего помещения пожарные спасли двоих человек. С помощью спасательных устройств брандмейстеры вывели на улицу женщину и двухлетнего ребёнка. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных в результате происшествия никто не пострадал.

В 11.47 пожар был локализован, а в 13.32 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м. По сигналу тревоги с огнём прибыли бороться 22 человека личного состава и 4 единицы техники.