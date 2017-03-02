Режимы Свободного порта Владивосток и ТОР удерживают людей в ДФО, - губернатор Хабаровского края

О том, как новые бизнес-инструменты помогают в решении демографических вопросов

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

О том, как помогают развитию экономики Хабаровского края режимы ТОР и Свободного порта Владивосток, рассказал глава региона Вячеслав Шпорт на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. По словам губернатора, новые инструменты развития Дальнего Востока заработали и помогают развитию края:

«Емкость рынка Хабаровского края сегодня оценивается для инвестора примерно в 500 млрд рублей. Это рынок по различным направлениям: деревопереработка, авиационное строительство, судостроение, рыбопереработка и рыбодобыча, горная промышленность, логистика. За прошлый год – 117 млрд рублей инвестиций вложено в Хабаровский край», – подчеркнул Вячеслав Шпорт.

В Хабаровском крае сформировано две ТОР – «Хабаровск» и «Комсомольск». «Статус резидента получили уже 25 инвесторов. 9 компаний работают. Новые предприятия выдали продукцию на 4 млрд рублей, заплатив налогов чуть более 40 млн рублей. Создано 160 рабочих мест», - уточнил глава Хабаровского края.

Режим Свободного порта получил Ванинский район. «Желание стать инвесторами Свободного порта выразили 18 компаний с объемом инвестиций до 90 млрд рублей, 3 компании уже там работают, это инвестиции порядка 55 млрд рублей», – прокомментировал губернатор.

«Все эти механизмы дают свои результаты. У нас практически нет безработицы в крае. Заполняются те площадки, которые были заявлены. Мы создаем для компаний все условия для комфортной работы. Например, приходит компания в Ванино, строит там терминал, тут же создается рабочий поселок», – уточнил Вячеслав Шпорт.

Как отметил губернатор, новые инструменты развития позволяют решать демографические вопросы: «За прошлый год в Хабаровском крае отток населения сократился в 3 раза. Это только за год. Люди увидели, что пришли инвесторы строить предприятия, создаются новые рабочие места с достойной заработной платой. Они видят перспективу развития инфраструктуры, строительства жилья, городской среды. И они остаются».

Как ранее говорил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «главным консолидированным итогом развития макрорегиона в 2016 году можно считать лучшую за 25 лет демографическую динамику - сокращение численности населения в 2016 году по сравнению с 2015 годом, уменьшение оттока, составило почти в два раза, а по сравнению с 2014 годом почти в три раза». «За 25 лет ничего подобного на Дальнем Востоке не происходило. Но также очевидно, нам надо не отток сократить населения, нам нужен приток населения на Дальнем Востоке, увеличение численности, чтобы люди приезжали, связывали свою судьбу с нашим Дальним Востоком, работали здесь, создавали семьи, были счастливы», - подчеркивал глава Минвостокразвития России.