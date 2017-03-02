Великий пост: Владивостокцы очищают себя от грехов

От чего готовы отказаться россияне?

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

У православных верующих начался Великий пост. По церковной традиции это время молитв и полного отказа от животной пищи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.