Эксперт: Бизнес на Дальнем Востоке может стать «Клондайком»

Будущее находится именно на востоке страны, отметил Константин Богданенко

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Бизнес на Дальнем Востоке России может стать «Клондайком». Такое мнение выразил директор компании «Авиаполис Янковский», директор по развитию компании ДНС Константин Богданенко на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Сейчас не много компаний, принимающих активное участие в развитии Дальнего Востока. Потенциал Приморского края и Дальнего Востока очень велик. Дальний Восток нужно изучить. Мы часто сталкиваемся с тем, что зачастую интерес у предпринимателей и инвесторов к Дальнему Востоку формальный и неглубокий. А ведь будущее находится именно на востоке страны, - рассказал Константин Богданенко. – Компания ДНС уже больше 20 лет занимается продажей в розницу компьютерной техники и оборудования. Сейчас более 1400 магазинов, расположенных по всей стране. В конце 2013 года розничная экспансия была завершена, и мы думали, как диверсифицировать свой бизнес, пока не обнаружили Клондайк под ногами. Потому что таким Клондайком является Приморье, Владивосток. В радиусе 500 км живет полмиллиарда человек. Такого ресурса нет ни в каком другом регионе нашей страны. Конечно, обеспечение этих людей – это очень важный проект».

По словам инвестора, развитие инфраструктуры востребовано для Приморья. «К 2014 году во всем Приморском крае было всего 20 тысяч кв. м складов класса А. Мы решили обратить внимание на эту область. Проект «Авиаполис Янковский» - это проект, подразумевающий развитие складских и производственных площадей. К середине 2017 года будет запущено более 100 тысяч кв. м современных складских площадей. За эти два года мы прошли довольно большой путь», - отметил директор компании.

Особенную роль для стимулирования бизнеса играют новые режимы, в том числе режим Свободного порта. «История со Свободным портом уникальна в принципе для нашей страны. Ни в одном случае предприниматели не допускались к созданию законов, а здесь это получилось. Мы работали вместе с коллегами из Минвостокразвития России над проектом закона Свободного порта Владивосток. То, что Свободный порт стартовал, и как инструмент находится в рабочем состоянии, зависело именно от участия бизнеса в этом процессе», - подчеркнул Константин Богданенко.

Как ранее прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «закон о Свободном порте Владивосток – новаторский». «Это не застывшая новелла, а гибкий инструмент привлечения инвесторов и создания благоприятных условий для ведения бизнеса. По мере надобности мы будем его расширять и совершенствовать. Если практика покажет, что нужно внести изменения или что-то дополнить, мы это сделаем», - подчеркивал глава Минвостокразвития России.

«Авиаполис «Янковский» с марта 2016 года является одним из первых резидентов Свободного порта Владивосток, а запуск первого объекта в эксплуатацию стал примером успешной реализации закона. Уже сегодня «Янковский» является крупнейшим проектом в Приморском крае по организации систем хранения и логистики. В данный момент используемая под строительство площадь – 24 га, в перспективе планируется ее увеличение до 180 га. Проект рассчитан до 2025 года. На ней будет размещено примерно 680 тысяч кв. м складских, коммерческих и офисных помещений.

Сейчас резидент Свободного порта Владивосток «Авиаполис «Янковский» продолжает строительство новых зданий промышленного парка. В I квартале 2017 года будут введены в эксплуатацию складские помещения класса «В+» площадью 25,6 тыс. кв. м. Стоимость строительства четвертой очереди составила более 470 млн рублей.

Также в 2017 году начато строительство пятой очереди Авиаполиса: здания класса «А» общей площадью 24,2 тыс. кв. м. Инвестиции в пятую очередь проекта составят более 496 млн рублей, сдача помещений в эксплуатацию намечена на III квартал 2017 года.

«На сегодняшний день в действующих зданиях у нас загружено более 95% площадей, что говорит о высокой востребованности Авиаполиса. Ведутся переговоры о размещении в новых зданиях на территории Янковского промышленных производств. Льготы свободного порта — это возможности для привлечения новых клиентов и развития нашего проекта. Для привлечения тех, кто будет инвестировать в развитие производственной инфраструктуры Приморского края», - сообщил директор «Авиаполиса Янковский».

По словам Константина Богданенко, запуск промышленного парка на полную мощность позволит трудоустроить 10 000 человек (с учетом расположенных на территории предприятий). «Занимаясь инфраструктурой, мы понимали, что кто-то должен работать в Приморском крае. Основная проблема с развитием территории связана с отсутствием населения. Людям надо где-то жить. История со строительством жилья стала вторым этапом нашей активной деятельности. На сегодняшний день мы, став резидентом ТОР «Надеждинская», запустили очередной проект по созданию домостроительного комбината. Проект будет реализован к 2018 году. Мы планируем производить современные железобетонные панели. Мы хотим и сами строить, и продавать товар строительным компаниям. На первоначальном этапе проекта мощность составит от 100 тыс. кв. м в год, но там есть куда развиваться. Помимо этого, запущен проект по созданию лесоперерабатывающего комбината – «ДНС Лес». В конце этого года мы начинаем производить продукцию, которая также необходима для домостроения в Приморье, но уже на рынке малоэтажного строительства. Мы будем делать фанеру OSB и еще некоторые изделия для малоэтажного жилья. Мощности пока что тоже сравнительно небольшие порядка 50-60 куб. м такой продукции, но они наращиваемы, все зависит от рынка и потребления продукции», - проинформировал участников сессии предприниматель.