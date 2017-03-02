Во Владивостоке составят рейтинг лучших учебных заведений ДФО

Оценивается подготовка по самым востребованным на рынке труда макрорегиона специальностям

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) выступит генеральным партнером II открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходит в Приморском крае с 28 февраля по 3 марта. По итогам чемпионата будет составлен рейтинг лучших образовательных организаций, осуществляющих подготовку по наиболее востребованным на рынке труда Дальнего Востока специальностям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Рейтинги учебных заведений востребованы работодателями. Предприниматели хотят, чтобы на них работали лучшие из лучших специалистов», - отметил первый заместитель генерального директора АРЧК ДВ Павел Игнатьев.

Как заявил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме в Сочи, «Мы должны создать все условия, чтобы новое поколение могло реализовать свой потенциал именно в России». «Система образования также должна исходить из того, что современная экономика требует от человека постоянной учёбы, совершенствования его знаний. Теперь, по сути, все мы учимся всю жизнь. Задача этого блока – соответствующим образом настроить всю систему образования. Мы понимаем, что главная инвестиция, если рассматривать среднесрочный период, – это грамотная система управления талантами. Чтобы за рубеж мы действительно отправляли не интеллект, а интеллектуальные товары и услуги», – подчеркнул премьер.

Как ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «качество жизни – это итоговая составляющая многих факторов». «Это то, с чем сталкивается человек повседневно. Уровень образования и его качество – то, на что обращают внимание в первую очередь. Развитие опережающими темпами экономики Дальнего Востока невозможно без улучшения социальной сферы».

При формировании рейтингов учитывается качество подготовки специалистов, выявленное в ходе мероприятий региональных этапов чемпионатов, полуфинала и финала национального чемпионата, выраженное в количестве участников и призовых мест, взятых представителями того или иного учебного заведения. Рейтинги используются работодателями региона при планировании набора кадров, а также обучении персонала. Рейтинг -2017 будет составлен после подведения итогов всех дальневосточных региональных состязаний.

Участниками второго приморского Чемпионата «Молодые профессионалы» станут учащиеся профессиональных образовательных учреждений края. Они будут соревноваться в мастерстве по владению поварским, кондитерским, столярным делом, строительством, ремонтом и обслуживанием легковых автомобилей, промышленным, графическим и web-дизайном и т.д. В общей сложности состязания охватят 21 профессиональную компетенцию и три — в категории «JuniorSkills». Юниоры поборются за победу в компетенциях «Электромонтаж», «Мобильная робототехника» и «Инженерный дизайн CAD».

АРЧК ДВ также обеспечит участие в чемпионате компаний, являющихся инвесторами на территориях опережающего развития, и крупных предприятий макрорегиона. Привлеченные Агентством работодатели выступят в качестве экспертов в мероприятиях деловой программы.

«Важно поддерживать подобные инициативы. Опережающее развитие Дальнего Востока требует высококвалифицированных кадров, и эта потребность будет увеличиваться со строительством новых предприятий. Один из необходимых аспектов – повышение престижа рабочих профессий, совершенствование качества подготовки кадров, а в конечном итоге — повышение привлекательности региона как места для профессиональной и личной самореализации», — отметил Павел Игнатьев.

Чемпионат пройдет на нескольких площадках. Будут задействованы Приморский политехнический колледж, Колледж технологии и сервиса, Энергетический колледж, колледжи ВГУЭС и ДВФУ, Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж, Региональный технический колледж, а также Лесозаводский индустриальный колледж и Центр детского творчества в Большом Камне. Открытие соревнований пройдет в Промышленном колледже энергетики и связи.

«Основными задачами демографической политики на Дальнем Востоке является сбережение населения, повышение качества жизни, создание привлекательных условий для трудовой деятельности, - сказал заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. – Востребованность на рынке труда напрямую зависит от качества образования, от активности самих работодателей, готовых организовывать вместе с учебными заведениями производственную практику и помогающих выработать стандарты по целому ряду профессий».

Напомним, целью проведения конкурсов под эгидой WorldSkills является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации, популяризация рабочих профессий через проведение региональных, национальных и международных соревнований профессионального мастерства. В России в движении WorldSkills участвуют 84 региона.