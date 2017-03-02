Юрий Трутнев: Субсидий на инвестиции в инфраструктуру ДФО не будет

Создается новый закон о налоговых вычетах для инвесторов

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Инвестор на Дальнем Востоке сможет получить налоговые вычеты, если сам построит инфраструктуру. Об этом заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского инвестиционного форума в Сочи, рассказывая о новых программах поддержки инвесторов, которые планируется запустить на Дальнем Востоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Система должна быть самонастраивающейся, саморазвивающейся. Один из таких элементов, создающих условия для привлечения инвестиций, мы планируем принять в ближайшее время», - уточнил вице-премьер. – Это будет закон, который даст возможность инвестору получать налоговые вычеты в объеме его финансовых вложений в инфраструктуру».

По словам Юрия Трутнева, это делается для того, чтобы «не добывать деньги на строительство инфраструктуры из бюджета, потому что это сложно, в то время как необходимый для запуска новых проектов объем государственных инвестиций постоянно растет». «Задача инвестора – построить новое предприятие. За инфраструктуру заплатит государство, но не субсидией на инфраструктуру, а налоговыми вычетами. В ближайшее время этот закон мы внесем в Правительство России», - подчеркнул он.