Инвестор: Мы готовы дополнительно инвестировать в ДФО миллиард долларов

Представитель группы компаний «Русагро» рассказал о проекте в ТОР «Михайловская»

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

О готовности дополнительно проинвестировать миллиард долларов в российский Дальний Восток на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского инвестиционного форума в Сочи заявил председатель совета директоров группы компаний «Русагро» Вадим Мошкович, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Инвестор рассказал о проекте, реализуемом в ТОР «Михайловская» Приморского края. Он отметил, что благодаря софинансированию со стороны Фонда развития Дальнего Востока проект был увеличен. «Мы не испытываем каких-либо трудностей ни с этапностью, ни с выполнением взаимных обязательств. Мы работаем с Фондом развития Дальнего Востока, Корпорацией развития Дальнего Востока, мы на всех уровнях чувствуем поддержку, нас слышат, нам помогают, у нас хороший уровень комфорта. На всех уровнях власти есть поддержка. На сегодняшний день объем инвестиций составляет 32 млрд рублей при изначальном плане инвестировать только 18 млрд», – уточнил Вадим Мошкович.

Как отметил предприниматель, производство свинины является профильной деятельностью для компании: «Мы занимаемся этим десятилетиями. Дальний Восток практически лишен собственной продукции, все импортное. Поэтому заместить импортную составляющую – первая этап нашего проекта». В планах компании создать свиноводческий комплекс на 1 млн голов, выполнив на 50 процентов эту задачу уже в следующем году. «Мы сократили срок инвестиционной фазы на 1 год. В середине следующего года мясо поступит в продажу на внутренний рынок. Мы сформировали собственный земельный банк – около 80 тысяч гектар и стали крупнейшим сельхозпроизводителем Приморья, да и всего Дальнего Востока. И это только для нас начало», – отметил инвестор. По оценкам экспертов, сегодня на душу населения в ДФО производится 8 кг свинины в год при среднем уровне потребления в РФ свинины 18,3 кг/год.

Следующий этап реализации проекта связан с поставкой продукции за рубеж – в Китай, Японию, Корею и Индию. «Потенциал Дальнего Востока в десятки раз превышает внутренние потребности. Нам нужно открывать зарубежные рынки. Если мы сможем эти рынки открыть, то мы в состоянии в 10 раз увеличить производство мяса», – уточнил Вадим Мошкович. По его словам, большие возможности дают китайские рынки для сбыта молочной продукции. «При росте потребления на 10 процентов в год у Китая дефицит не менее 20 млн тонн молока. При этом у них есть проблемы с экологией, водой, кормами, утилизацией отходов жизнедеятельности животных. Мы видим потенциал Приморья с точки зрения молочного производства. Мы готовы проинвестировать еще как минимум 1 млрд долларов в молокопереработку. Это новый проект. На следующий год мы закончим основную свиноводческую фазу и готовы инвестировать дальше», – заявил он. Также компания готова инвестировать в поставку на азиатские рынки питьевой воды.

Напомним, в декабре 2016 года компания «Русагро» получила одобрение на инвестирование со стороны Фонда развития Дальнего Востока в проект по созданию крупнейшего свиноводческого комплекса в Приморском крае. Общая стоимость проекта – около 40 млрд рублей (включая развитие кормовой базы), из которых инвестиции Фонда составят 5 млрд рублей. Средства направляются на финансирование строительства производственных зданий и сооружений, закупку оборудования, развитие растениеводства (выращивание зерна и сои для корма).

Как неоднократно подчеркивал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, новые механизмы развития макрорегиона – ТОР, Свободный порт Владивосток, финансирования со стороны Фонда развития Дальнего Востока, государственная целевая поддержка инвестпроектов – направлены на то, чтобы предпринимателям было удобно и комфортно вести бизнес на Дальнем Востоке. «За каждой инвестицией стоят новые заводы, предприятия, новая инфраструктура. Это значит, что будут создаваться новые рабочие места, улучшаться социальная среда и повышаться качество жизни дальневосточников», – сказал Александр Галушка.