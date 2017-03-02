Ученые узнали, каких женщин выбирают современные мужчины

Представители сильного пола не смотрят на внешность

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, как мужчины выбирают себе будущую жену, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru. Как оказалось, главную роли играет не только внешность, но и черты характера.

Таким образом, специалисты установили, что девушка может обладать шикарными формами и быть невероятно хороша в постели, но этого может быть недостаточно, чтобы заставить мужчину жениться.

По словам специалистов, мужчины предпочитают женщин, которые могут сделать их лучше, а также создать уют в их квартире. В ходе исследования эксперты выяснили, что мужчины предпочитают уверенных в себе женщин.

Что касается ухаживаний, то именно таким образом мужчина благодарит женщину за то, что она у него есть. А женится он только на той девушке, которой сможет доверить свою жизнь.